афиша
афиша
Регистрация
Архстояние детское

Архстояние детское

Архстояние детское — это возможность за три дня получить опыт самых разных жизней. Пока Архстояние задает вопрос «Как жить?», дети предлагают ответы. Можно жить как читатели, музыканты, как в кино, художники, исследователи, архитекторы, звери и птицы, как близкие люди, мастера, спортсмены, чудовища и как объект одного известного современного художника (пока это большой секрет!).

Стоимость билета на одного человека: 1500 руб. до 10 мая, 2000 руб. до 29 июня, 3000 руб. на фестивале. Детям до 5 лет вход бесплатный.

Подробнее.

Где и когда?
Никола-Ленивец
Никола-Ленивец, Никола-Ленивец
30 июня 2017, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
1 июля 2017, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
2 июля 2017, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.