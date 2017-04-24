Архстояние детское — это возможность за три дня получить опыт самых разных жизней. Пока Архстояние задает вопрос «Как жить?», дети предлагают ответы. Можно жить как читатели, музыканты, как в кино, художники, исследователи, архитекторы, звери и птицы, как близкие люди, мастера, спортсмены, чудовища и как объект одного известного современного художника (пока это большой секрет!).

Стоимость билета на одного человека: 1500 руб. до 10 мая, 2000 руб. до 29 июня, 3000 руб. на фестивале. Детям до 5 лет вход бесплатный.

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