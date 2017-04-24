афиша
афиша
Регистрация
Алексинский благовест

Алексинский благовест

Межрегиональный фестиваль патриотической и православной авторской песни «Алексинский благовест».

Пятый юбилейный межрегиональный фестиваль православной и патриотической авторской песни «Алексинский благовест» традиционно будет посвящен Дню Рождения Святого Царевича Алексия.

В этом году проведение фестиваля планируется на территории прихода Царевиче-Алексиевского храма или в РДК. Для участия в фестивале нужно отправить два разнохарактерных произведения в аудио и видео формате, а также заявку для заочного прослушивания по адресу marianna-sevil@rambler.ru. Приём заявок с 1 мая по 20 июля 2017 года. Заявки, поданные после 20 июля, рассматриваться не будут. Лучшим авторам и исполнителям будут высланы приглашения на фестиваль «Алексинский благовест».

Подробнее.

Где и когда?
Алексин
Алексин, Алексин
12 августа 2017, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
13 августа 2017, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.