Межрегиональный фестиваль патриотической и православной авторской песни «Алексинский благовест».

Пятый юбилейный межрегиональный фестиваль православной и патриотической авторской песни «Алексинский благовест» традиционно будет посвящен Дню Рождения Святого Царевича Алексия.

В этом году проведение фестиваля планируется на территории прихода Царевиче-Алексиевского храма или в РДК. Для участия в фестивале нужно отправить два разнохарактерных произведения в аудио и видео формате, а также заявку для заочного прослушивания по адресу marianna-sevil@rambler.ru. Приём заявок с 1 мая по 20 июля 2017 года. Заявки, поданные после 20 июля, рассматриваться не будут. Лучшим авторам и исполнителям будут высланы приглашения на фестиваль «Алексинский благовест».

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