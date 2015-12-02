Мюзикл для детей и взрослых по мотивам сказа Н.С. Лескова «Левша».

Режиссер-постановщик: Вениамин Найман

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Композитор: Сергей Уткин

Кто такой Левша? Даже самый юный туляк знает, что он Блоху подковал! Левшу любят и хотят видеть этого героя на сцене.

Мюзикл для детей и взрослых «Тульскiя диковины» воочию представит историю о Блохе. А история эта полна приключений, неожиданностей, путешествий и встреч. Наш Левша – вот он! Тульский мастер, да не один, а с друзьями – туляками!

Театр – волшебный край, он может соединить всё: царский двор Императоров Александра и Николая, жителей Британских островов, зрители увидят ожившие диковинки из Кунсткамеры, встретятся с чудищами Твердиземного моря, и даже сама Аглицкая блоха будет перед ними танцевать!

«Тульскiя диковины» — мюзикл, а это значит, будет много музыки, танцев, песен, улыбок, юмора, хорошего настроения! А Левша – наш друг, наша гордость и слава, ведь Тула по сей день умельцами полна, потомками Левши!

Действующие лица и исполнители: