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Тульскiя диковины

Тульскiя диковины

Мюзикл для детей и взрослых по мотивам сказа Н.С. Лескова «Левша».

Режиссер-постановщик: Вениамин Найман

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Композитор: Сергей Уткин 

Кто такой Левша? Даже самый юный туляк знает, что он Блоху подковал! Левшу любят и хотят видеть этого героя на сцене.

Мюзикл для детей и взрослых «Тульскiя диковины» воочию представит историю о Блохе. А история эта полна приключений, неожиданностей, путешествий и встреч. Наш Левша – вот он! Тульский мастер, да не один, а с друзьями – туляками!

Театр – волшебный край, он может соединить всё: царский двор Императоров Александра и Николая, жителей Британских островов, зрители увидят ожившие диковинки из Кунсткамеры, встретятся с чудищами Твердиземного моря, и даже сама Аглицкая блоха будет перед ними танцевать!

«Тульскiя диковины» — мюзикл, а это значит, будет много музыки, танцев, песен, улыбок, юмора, хорошего настроения! А Левша – наш друг, наша гордость и слава, ведь Тула по сей день умельцами полна, потомками Левши!

Действующие лица и исполнители:

  • Антон Архипов
  • Елена Берестнева
  • Марина Борисова
  • Наталия Забарова
  • Лариса Киеня
  • Сергей Пыжов
  • Сергей Сергеев
  • Мария Соловьева
  • Максим Старцев
  • Максим Толстиков
  • Дмитрий Чепушканов
Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
27 декабря 2016, вторник
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