Тульскiя диковины
Мюзикл для детей и взрослых по мотивам сказа Н.С. Лескова «Левша».
Режиссер-постановщик: Вениамин Найман
Художник-постановщик: Ирина Блохина
Композитор: Сергей Уткин
Кто такой Левша? Даже самый юный туляк знает, что он Блоху подковал! Левшу любят и хотят видеть этого героя на сцене.
Мюзикл для детей и взрослых «Тульскiя диковины» воочию представит историю о Блохе. А история эта полна приключений, неожиданностей, путешествий и встреч. Наш Левша – вот он! Тульский мастер, да не один, а с друзьями – туляками!
Театр – волшебный край, он может соединить всё: царский двор Императоров Александра и Николая, жителей Британских островов, зрители увидят ожившие диковинки из Кунсткамеры, встретятся с чудищами Твердиземного моря, и даже сама Аглицкая блоха будет перед ними танцевать!
«Тульскiя диковины» — мюзикл, а это значит, будет много музыки, танцев, песен, улыбок, юмора, хорошего настроения! А Левша – наш друг, наша гордость и слава, ведь Тула по сей день умельцами полна, потомками Левши!
Действующие лица и исполнители:
- Антон Архипов
- Елена Берестнева
- Марина Борисова
- Наталия Забарова
- Лариса Киеня
- Сергей Пыжов
- Сергей Сергеев
- Мария Соловьева
- Максим Старцев
- Максим Толстиков
- Дмитрий Чепушканов