Спектакль «Космос, или на край Вселенной»

На «Октаве» пройдет спектакль спектакль-путешествие для всей семьи «Космос, или на край вселенной».

Разгуливая по Вселенной, мы узнаем о звездах, о планетах, о том, в какую сторону крутится Земля и что скрывает Луна с той своей стороны, которой нам не видно. В разных галактиках возможны неожиданные, но очень приятные встречи. Будьте внимательны: могут привидеться исторические личности космического масштаба — например, такие как Коперник. Просим сохранять спокойствие и следовать правилам космической безопасности.