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Спектакль «Космос, или на край Вселенной»

Спектакль «Космос, или на край Вселенной»

На «Октаве» пройдет спектакль спектакль-путешествие для всей семьи «Космос, или на край вселенной».
 
Разгуливая по Вселенной, мы узнаем о звездах, о планетах, о том, в какую сторону крутится Земля и что скрывает Луна с той своей стороны, которой нам не видно. В разных галактиках возможны неожиданные, но очень приятные встречи. Будьте внимательны: могут привидеться исторические личности космического масштаба — например, такие как Коперник. Просим сохранять спокойствие и следовать правилам космической безопасности.
 
Спектакль включен изданием «Театр-Детям!» в список лучших спектаклей для мальчишек.
 
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
5 января 2019, суббота
16:00
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