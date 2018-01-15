афиша
афиша
Регистрация
Снежная сказка

Снежная сказка

По мотивам романа японских народных сказок в Новомосковске покажут музыкальный спектакль «Снежная сказка».

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Композитор — Марина Шмотова.

Балетмейстер-постановщик — Марина Макарова.

Людская жадность, вероломство и разбитые надежды — это повод для очень непростых размышлений о выборе человека, о предназначении чувств, о значимости обещаний и верности.

Одна из самых красивых японских сказок рассказывает о бедном крестьянине, который полюбил и женился на девушке Цу, имя которой в переводе с японского означает журавль. Счастливый муж не догадывается, что Цу — это перевоплощение спасенной им раненой птицы — журавля. Она же в знак признательности и огромной любви ткёт в подарок мужу прекрасное бесценное полотно из тысячи журавлиных перьев. Спектакль рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста.

Действующие лица и исполнители:

  • Йохйо — Дмитрий Сокольцов
  • Цу — Наталья Илецкая
  • Ундзу — Артём Александров
  • Содо — Артём Майдуров
  • Снежные дети — Ирина Товологина, Александр Халилеев, Светлана Дубовская.
Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
21 января 2018, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
25 февраля 2018, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.