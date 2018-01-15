Снежная сказка
По мотивам романа японских народных сказок в Новомосковске покажут музыкальный спектакль «Снежная сказка».
Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик — Ирина Блохина.
Композитор — Марина Шмотова.
Балетмейстер-постановщик — Марина Макарова.
Людская жадность, вероломство и разбитые надежды — это повод для очень непростых размышлений о выборе человека, о предназначении чувств, о значимости обещаний и верности.
Одна из самых красивых японских сказок рассказывает о бедном крестьянине, который полюбил и женился на девушке Цу, имя которой в переводе с японского означает журавль. Счастливый муж не догадывается, что Цу — это перевоплощение спасенной им раненой птицы — журавля. Она же в знак признательности и огромной любви ткёт в подарок мужу прекрасное бесценное полотно из тысячи журавлиных перьев. Спектакль рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста.
Действующие лица и исполнители:
- Йохйо — Дмитрий Сокольцов
- Цу — Наталья Илецкая
- Ундзу — Артём Александров
- Содо — Артём Майдуров
- Снежные дети — Ирина Товологина, Александр Халилеев, Светлана Дубовская.