По мотивам романа японских народных сказок в Новомосковске покажут музыкальный спектакль «Снежная сказка».

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Композитор — Марина Шмотова.

Балетмейстер-постановщик — Марина Макарова.

Людская жадность, вероломство и разбитые надежды — это повод для очень непростых размышлений о выборе человека, о предназначении чувств, о значимости обещаний и верности.

Одна из самых красивых японских сказок рассказывает о бедном крестьянине, который полюбил и женился на девушке Цу, имя которой в переводе с японского означает журавль. Счастливый муж не догадывается, что Цу — это перевоплощение спасенной им раненой птицы — журавля. Она же в знак признательности и огромной любви ткёт в подарок мужу прекрасное бесценное полотно из тысячи журавлиных перьев. Спектакль рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста.

Действующие лица и исполнители: