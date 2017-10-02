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Праздник Параскевы

Праздник Параскевы

Тульский областной художественный музей проводит по записи игровое занятие для детей «Праздник Параскевы».

Тульский областной художественный музей приглашает организованные группы дошкольников и младших школьников на интерактивное занятие, посвященное народным осенним праздникам «Праздник Параскевы». Занятие проходит в игровой форме с элементами театрализации. Ребята узнают о святой Параскеве Пятнице и других святых, день памяти которых приходится на осенние месяцы, а также о древних народных традициях и рукоделиях, поиграют в народные игры и сделают небольшой сувенир на память. Длительность занятия: 45 — 60 минут. Предварительная запись обязательна! Телефон: 8 (4872)35 40 53.

Стоимость участия — 100 Р с человека, один сопровождающий на группу — бесплатно.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
2 октября 2017, понедельник
10:00
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3 октября 2017, вторник
10:00
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4 октября 2017, среда
10:00
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