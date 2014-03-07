Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Любимая детьми история, рассказанная мудрой Астрид Линдгрен, снова напоминает ребятам о том, какое это счастье — иметь настоящего преданного друга, проказника и шалунишку «в полном расцвете сил». С ним не страшны ни грусть, ни занудливая домомучительница Фрекен Бок. Когда Карлсон рядом, на душе хорошо у всех: и у Малыша, и у пришедших на спектакль зрителей.

Действующие лица и исполнители:

Карлсон — Олег Спиренков

Малыш — Ирина Атлашкина, Татьяна Кондаева

Мама — Любовь Пахомова

Фрекен Бок, Бетти — Екатерина Прокопьева

Жулик Филли, Пелле — Ринад Кондаев

Жулик Рулле, Дядюшка Юлиус — Андрей Абрамов

Режиссёр-постановщик Олег Трусов

Сценография, куклы — Надежда Ванина

Музыка — Игорь Гайденко

Художник по свету — Дмитрий Алешин