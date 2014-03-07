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Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Малыш и Карлсон, который живет на крыше

Любимая детьми история, рассказанная мудрой Астрид Линдгрен, снова напоминает ребятам о том, какое это счастье — иметь настоящего преданного друга, проказника и шалунишку «в полном расцвете сил». С ним не страшны ни грусть, ни занудливая домомучительница Фрекен Бок. Когда Карлсон рядом, на душе хорошо у всех: и у Малыша, и у пришедших на спектакль зрителей.

Действующие лица и исполнители:
Карлсон — Олег Спиренков
Малыш — Ирина Атлашкина, Татьяна Кондаева
Мама — Любовь Пахомова
Фрекен Бок, Бетти — Екатерина Прокопьева
Жулик Филли, Пелле — Ринад Кондаев
Жулик Рулле, Дядюшка Юлиус — Андрей Абрамов

Режиссёр-постановщик Олег Трусов
Сценография, куклы — Надежда Ванина
Музыка — Игорь Гайденко
Художник по свету — Дмитрий Алешин

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
3 июня 2017, суббота
12:00
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