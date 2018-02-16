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Бои на картонных трубах

Бои на картонных трубах

В этот день двор кластера «Октава» превратится в поле Битвы на Картонных трубах — это один из немногих видов спорта, официально разрешенных в стране Картонии. В честь Дня защитника Отечества в России Министерство Глупых Идей Картонии собирает все мужество в кулак и объявляет конкурс на самый странный костюм бойца на картонных трубах. Нужно создать костюм дома и прийти сражаться!
К участию допускаются как профессиональным бойцы, так и начинающие. Если не владеете картонным оружием, не волнуйтесь — научим! Мы рады всем спортсменам, но особенно тем, кто придет в своих картонных доспехах. Остальные могут получить амуницию перед началом соревнований.

 
Где и когда?
ОКТАВА, ОАО
Тула, Каминского ул., д.24
23 февраля 2018, пятница
14:00
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