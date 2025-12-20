  1. Моя Слобода
Продажи билетов на концерт Ларисы Долиной в Туле закрыты

Информация о выступлении пропала из электронных афиш.

Продажи билетов на концерт Ларисы Долиной в Туле закрыты
Скрин с ИИ-ролика, который присылали в комментарии в телеграм-канал Myslo

Концерта Ларисы Долиной в Туле 4 января, вероятнее всего, не будет. На сайте певицы он пока значится в списке выступлений, но продажи билетов на него уже закрыты. 

«Яндекс. Афиша» вообще исключила концерт певицы из списка мероприятий. Напомним, ранее туляки выступили против артистки. Они оставляли негативные комментарии под всеми сообщениями о концерте и сообщали о том, что сами вернули билеты.

Ненависть слушателей обрушилась на певицу после скандала с квартирой. Артистка продала квартиру в столице за 112 млн рублей, а затем заявила, что совершила сделку по указанию мошенников и потребовала вернуть жилплощадь. Суды встали на сторону Долиной: покупатели остались без жилья и без денег.

16 декабря Верховный суд отменил ранее принятое решение по спору о продаже квартиры певицы. Право собственности на жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье. Но отношение к певице после этого не изменилось.

Сюжет: Эффект Долиной
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
18 декабря, в 13:35, 44 10084 26
Верховный суд РФ вынес решение по делу о квартире Ларисы Долиной
Жизнь Тулы и области
Верховный суд РФ вынес решение по делу о квартире Ларисы Долиной
16 декабря, в 18:25, 123 4635 33
Пострадавшие от «схемы Долиной» российские семьи объединились и записали видеообращение Президенту 
Жизнь Тулы и области
Пострадавшие от «схемы Долиной» российские семьи объединились и записали видеообращение Президенту 
16 декабря, в 17:45, 20 3746 7
Тулячка подала заявку на регистрацию бренда «Бабушкина схема Долиной»
Жизнь Тулы и области
Тулячка подала заявку на регистрацию бренда «Бабушкина схема Долиной»
16 декабря, в 15:00, 36 3703 1
Все новости сюжета

Автор:
20 декабря, в 14:00 +24
