Продажи билетов на концерт Ларисы Долиной в Туле закрыты

Концерта Ларисы Долиной в Туле 4 января, вероятнее всего, не будет. На сайте певицы он пока значится в списке выступлений, но продажи билетов на него уже закрыты.

«Яндекс. Афиша» вообще исключила концерт певицы из списка мероприятий. Напомним, ранее туляки выступили против артистки. Они оставляли негативные комментарии под всеми сообщениями о концерте и сообщали о том, что сами вернули билеты.

Ненависть слушателей обрушилась на певицу после скандала с квартирой. Артистка продала квартиру в столице за 112 млн рублей, а затем заявила, что совершила сделку по указанию мошенников и потребовала вернуть жилплощадь. Суды встали на сторону Долиной: покупатели остались без жилья и без денег.

16 декабря Верховный суд отменил ранее принятое решение по спору о продаже квартиры певицы. Право собственности на жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье. Но отношение к певице после этого не изменилось.