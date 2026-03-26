Тульская «Долина» проиграла суд семье, купившей её квартиру

Напомним, весной 2025 года 68-летняя Людмила К. продала молодой семье Штерн «однушку» на ул. Н. Руднева почти за 3 млн рублей, а потом потребовала жилье назад. Денег вернуть не обещала: она якобы перевела их мошенникам.

Пенсионерка направилась в суд, просила вернуть ей квартиру, заявляя, что в момент продажи жилья находилась в невменяемом состоянии. 9 декабря 2025 года производство по делу приостановили — Людмилу К. направили на психиатрическую экспертизу, чтобы эксперты выяснили, понимала ли женщина, что делает, и могла ли отдавать отчет своим действиям.

«Экспертиза показала, что на момент сделки она была полностью здорова, не имеет каких-либо заболеваний или отклонений. Сегодня суд отказал в иске Людмилы, а меня с мужем признал добросовестными покупателями», — рассказала Myslo Мария Штерн.