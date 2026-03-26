Тульская «Долина» проиграла суд семье, купившей её квартиру

Точку в громком судебном разбирательстве поставил Центральный суд.

Тульская «Долина» проиграла суд семье, купившей её квартиру

Напомним, весной 2025 года 68-летняя Людмила К. продала молодой семье Штерн «однушку» на ул. Н. Руднева почти за 3 млн рублей, а потом потребовала жилье назад. Денег вернуть не обещала: она якобы перевела их мошенникам.

Пенсионерка направилась в суд, просила вернуть ей квартиру, заявляя, что в момент продажи жилья находилась в невменяемом состоянии. 9 декабря 2025 года производство по делу приостановили — Людмилу К. направили на психиатрическую экспертизу, чтобы эксперты выяснили, понимала ли женщина, что делает, и могла ли отдавать отчет своим действиям. 

«Экспертиза показала, что на момент сделки она была полностью здорова, не имеет каких-либо заболеваний или отклонений. Сегодня суд отказал в иске Людмилы, а меня с мужем признал добросовестными покупателями», — рассказала Myslo Мария Штерн.

Дежурная часть
Тульская «Долина» проиграла суд семье, купившей её квартиру

сегодня, в 13:57

23

1444

10

Дежурная часть
Судья, которая рассматривала дело о продаже квартиры по «схеме Долиной» в Туле, ушла в отставку

22 января, в 08:30

48

6817

10

Дежурная часть
Туляк, пострадавший от покупки жилья по «схеме Долиной», обжаловал решение суда

30 декабря, в 13:31

32

43591

5

Жизнь Тулы и области
Продажи билетов на концерт Ларисы Долиной в Туле закрыты

20 декабря 2025, в 14:00

90

8236

25

Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 марта: утром скользко, а днём – тепло

сегодня

111

1307

2

Дежурная часть
Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях

сегодня

70

1175

-6

Жизнь Тулы и области
Бассейн стадиона «Арсенал» безвозмездно передадут в собственность Тульской области

сегодня

61

1329

-4

Дежурная часть
В Богородицком районе неизвестные расстреляли бездомную собаку из арбалета

сегодня

48

1280

0

