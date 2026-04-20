  Тульский суд вынес решение по очередному делу о «схеме Долиной»
Тульский суд вынес решение по очередному делу о «схеме Долиной»

На то, чтобы добиться права полноценно пользоваться своей квартирой, у покупателя ушло без малого два года.

Тульский суд вынес решение по очередному делу о «схеме Долиной»
Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

Советский районный суд Тулы рассмотрел иск местного жителя к бывшей владелице купленной им квартиры. Мужчина просил признать тулячку утратившей право пользования жильём, снять её с регистрационного учета и обязать передать квартиру ему.

Из материалов дела следует, что в 18 июля 2024 года истец и ответчик заключили договор купли-продажи, по которому женщина продавала мужчине квартиру в многоэтажке на Красноармейском проспекте.

Истец зарегистрировал право собственности на жильё, но бывшая хозяйка выписываться из квартиры отказалась и подала иск о признании сделки недействительной. Женщина заявила, что продала жильё под влиянием мошенников. Суд отказал ей в иске, апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

А вот требования покупателя судом были поддержаны: женщина признана утратившей право пользования спорной квартирой, она должна быть выписана и выселена из жилья, которое ей больше не принадлежит.

Жизнь Тулы и области
Тульский суд вынес решение по очередному делу о «схеме Долиной»

сегодня, в 20:51 +3
