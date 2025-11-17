Тульский минздрав: ремонт больницы в Новогуровском завершат в декабре

Фото из архива Myslo

В региональном минздраве прокомментировали ситуацию с больницей в пос. Новогуровский. Напомним, после того, как нерадивые строители оставили её без крыши, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Контракт на капремонт поликлиники № 5 филиала Алексинской районной больницы в рабочем поселке Новогуровский был заключён в текущем году, а демонтажные работы начались в сентябре.

«Из-за несоблюдения подрядчиком сроков, установленных контрактом, учреждение расторгло договор в одностороннем порядке и сейчас планирует заключение нового контракта. Планируется, что в декабре 2025 года работы будут завершены.

Ситуация взята на контроль министерства здравоохранения Тульской области. Был произведен анализ объема необходимых работ. Для исключения возможности повторного возникновения протечек, была установлена дополнительная защита от ветра и влаги», - отметили в областном минздраве.