В Новогуровском строители разобрали крышу больницы: палаты и кабинеты заливают дожди

В пос. Новогуровский подрядчик не доделал ремонт кровли местной больницы – рабочие разобрали крышу, обновили стропила и перекрытия и… уехали. Сотрудники и пациенты медучреждения остались в буквальном смысле без крыши над головой.

С наступлением осенних дождей ситуация ухудшилась – с потолков помещений льётся вода, портится дорогостоящее оборудование, но решать проблему никто не спешит.

– В поселке много пожилых и маленьких детей, добираться в город непросто. Мы опасаемся, что в итоге останемся без единственной больницы. Просьба услышать наш крик о помощи, – пишут жители Новогуровского.