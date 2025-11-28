Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов

В холодную погоду так приятно согреться горячим супом! А если захотелось чего-то такого в разгар рабочего дня? Тогда за супчиком можно отправиться в магазин. Мы так и сделали.

В этот раз купили для обзора гороховый суп пяти торговых марок:

«Пятерочка Кафе»,

Select («Перекресток»),

Globus,

«Главсуп»,

«Зеленый берег».

«Пятерочка Кафе»

Цена: 139,98 руб.

Вес: 250 г.

Производитель: ООО «Мясокомбинат „Дороничи“», Кировская обл., г. Киров.

Состав: вода, горох, картофель, грудинка свиная копчено-вареная, бульон со вкусом бекона (содержит ароматизаторы натуральные), лук репчатый жареный, морковь, соль, пряности.

Суп достаточно жидкий. Внутри заметны кусочки картошки и гороха. Блюдо достаточно соленое, не перебор, но немного на грани. Есть мелкие кусочки бекона — некоторые, правда, больше напоминают сало.

Несмотря на небольшие замечания, на которые мы указали, этот гороховый суп нам понравился. Достойный, приятный. Очень похож на домашний, да еще и один из самых дешевых.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Select («Перекресток»)

Цена: 189,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Мясокомбинат ЭКО», Московская обл., г. Дмитров.

Состав: бульон [вода, соль, сахар, экстракт дрожжей, овощи сушеные, специи и экстракты специй (чеснок, перец белый, перец красный, куркума, петрушка), ароматизатор], горох колотый шлифованный, картофель, морковь, деликатесы к/в [окорок свиной, вода, соль, экстракты цитрусовых, декстроза, соль, экстракты пряностей (чеснок, перец черный, мускатный орех)], лук репчатый, масло растительное, лавровый лист, перец черный молотый, ароматизатор копчения, петрушка сушеная.

Этот суп погуще предыдущего, вкус тоже сильно отличается. Внутри также бекон и картошка, крупные кусочки моркови. Возможно, из-за большого количества моркови суп сладковатый. На наш взгляд, сладости многовато, и она всё портит. А еще мы почувствовали неприятный привкус, вероятно, от копченостей.

Есть можно, но это не самый вкусный суп из обзора.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Globus

Цена: 159,99 руб.

Вес: 450 г.

Производитель: собственное производство Globus, Московская обл., Щелково.

Состав: вода, картофель, горох, лук репч., морковь, грудинка в/к (свинина, вода питьевая, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), комплексная пищевая добавка (стабилизаторы (пирофосфат, трифосфат, полифосфат, каррагинан из водорослей), мальтодекстрин (сухой глюкозный сироп), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель (аскорбат натрия), регулятор кислотности (карбонат натрия), декстроза (виноградный сахар), соль, специй и экстракты специй (паприка, перец, ароматизатор, пряности), масло подсолнечное, чеснок, соль.

Это блюдо нас удивило! На упаковке написано «суп-пюре», но по консистенции это больше пюре, чем суп. Очень густой, непривычный.

Несоленый. Ощущается чеснок, но больше никаких специй. Пресный и безвкусный.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Главсуп»

Цена: 130,00 руб.

Вес: 250 г.

Производитель: ООО «Кафе ин кафе Интернешнл», Челябинская обл., г. Златоуст.

Состав: вода питьевая, горох, лук репчатый, картофель свежий, сервелат (свинина, филе куриное, шпик, животный белок гидратированный, соевый белок, нитритно-посолочная смесь (соль пищевая, фиксатор окраски Е250), регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е452, загуститель Е407, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный), чеснок), масло подсолнечное рафинированное, соль пищевая, бульон сухой «Бекон» (содержит усилители вкуса и аромата Е621, Е627, Е631, ароматизаторы, краситель Е150с, регулятор кислотности лимонная кислота), морковь сушеная, универсальная приправа, ароматизатор коптильный, укроп сушеный, петрушка сушеная, карри (смесь содержит горчицу, усилитель вкуса и аромата Е627), перец черный.

Этот суп был замороженным. Когда он отогрелся в микроволновке, гороха мы не обнаружили. Зато почему-то было очень много кусочков колбасы. К слову, не самой вкусной.

В составе немного картошки, мелкие кусочки моркови. Тоже пресный, а колбаса вообще делает его больше похожим на солянку. Явно не то, что мы хотели.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Зеленый берег»

Цена: 309,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Выборг Агро», Ленинградская обл., Приозерский район, д. Красноозерное.

Состав: вода питьевая, ребра свиные варено-копченые (ребро свиное, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), смесь специй, регулятор кислотности (трифосфат, пирофосфат натрия), антиокислитель (аскорбат натрия)), горох, картофель, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное рафинированное, соль поваренная, укроп свежий, петрушка, с свежая, лавровый лист, приправа универсальная (горчичный порошок, куркума, сушеные овощи и зелень, сахар), перец черный молотый.

Этот суп тоже был заморожен. Но он приятно удивил! В нем есть зелень, это придает интересный вкус и аромат. Суп в меру жидкий, в нем есть немного картошки, мелкие кусочки моркови, но главное — мясо. Это ребра, вкусные, копченые, какие и должны быть в гороховом супе.

Вкусно, приятно, в меру солено и пряно. Это тот вариант, когда замороженная еда может быть вкусной.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Зеленый берег» (309,99 руб.).

Самый дешевый продукт — «Главсуп» (130,00 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Пятерочка Кафе», «Зеленый берег».