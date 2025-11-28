  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов

В холодную погоду так приятно согреться горячим супом! А если захотелось чего-то такого в разгар рабочего дня? Тогда за супчиком можно отправиться в магазин. Мы так и сделали.

В этот раз купили для обзора гороховый суп пяти торговых марок:

  • «Пятерочка Кафе», 
  • Select («Перекресток»), 
  • Globus,
  • «Главсуп»,
  • «Зеленый берег».
 

«Пятерочка Кафе»

_ZYB8402.jpg

Цена: 139,98 руб.

Вес: 250 г.

Производитель: ООО «Мясокомбинат „Дороничи“», Кировская обл., г. Киров.

Состав: вода, горох, картофель, грудинка свиная копчено-вареная, бульон со вкусом бекона (содержит ароматизаторы натуральные), лук репчатый жареный, морковь, соль, пряности.

_ZYB8406.jpg

Суп достаточно жидкий. Внутри заметны кусочки картошки и гороха. Блюдо достаточно соленое, не перебор, но немного на грани. Есть мелкие кусочки бекона — некоторые, правда, больше напоминают сало. 

Несмотря на небольшие замечания, на которые мы указали, этот гороховый суп нам понравился. Достойный, приятный. Очень похож на домашний, да еще и один из самых дешевых.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Select («Перекресток»)

_ZYB8409.jpg

Цена: 189,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Мясокомбинат ЭКО», Московская обл., г. Дмитров. 

Состав: бульон [вода, соль, сахар, экстракт дрожжей, овощи сушеные, специи и экстракты специй (чеснок, перец белый, перец красный, куркума, петрушка), ароматизатор], горох колотый шлифованный, картофель, морковь, деликатесы к/в [окорок свиной, вода, соль, экстракты цитрусовых, декстроза, соль, экстракты пряностей (чеснок, перец черный, мускатный орех)], лук репчатый, масло растительное, лавровый лист, перец черный молотый, ароматизатор копчения, петрушка сушеная.

_ZYB8412.jpg

Этот суп погуще предыдущего, вкус тоже сильно отличается. Внутри также бекон и картошка, крупные кусочки моркови. Возможно, из-за большого количества моркови суп сладковатый. На наш взгляд, сладости многовато, и она всё портит. А еще мы почувствовали неприятный привкус, вероятно, от копченостей. 

Есть можно, но это не самый вкусный суп из обзора.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

Globus

_ZYB8415.jpg

Цена: 159,99 руб.

Вес: 450 г.

Производитель: собственное производство Globus, Московская обл., Щелково.

Состав: вода, картофель, горох, лук репч., морковь, грудинка в/к (свинина, вода питьевая, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), комплексная пищевая добавка (стабилизаторы (пирофосфат, трифосфат, полифосфат, каррагинан из водорослей), мальтодекстрин (сухой глюкозный сироп), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), антиокислитель (аскорбат натрия), регулятор кислотности (карбонат натрия), декстроза (виноградный сахар), соль, специй и экстракты специй (паприка, перец, ароматизатор, пряности), масло подсолнечное, чеснок, соль.

_ZYB8417.jpg

Это блюдо нас удивило! На упаковке написано «суп-пюре», но по консистенции это больше пюре, чем суп. Очень густой, непривычный.

Несоленый. Ощущается чеснок, но больше никаких специй. Пресный и безвкусный. 

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

«Главсуп»

_ZYB8421.jpg

Цена: 130,00 руб.

Вес: 250 г.

Производитель: ООО «Кафе ин кафе Интернешнл», Челябинская обл., г. Златоуст.

Состав: вода питьевая, горох, лук репчатый, картофель свежий, сервелат (свинина, филе куриное, шпик, животный белок гидратированный, соевый белок, нитритно-посолочная смесь (соль пищевая, фиксатор окраски Е250), регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е452, загуститель Е407, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный), чеснок), масло подсолнечное рафинированное, соль пищевая, бульон сухой «Бекон» (содержит усилители вкуса и аромата Е621, Е627, Е631, ароматизаторы, краситель Е150с, регулятор кислотности лимонная кислота), морковь сушеная, универсальная приправа, ароматизатор коптильный, укроп сушеный, петрушка сушеная, карри (смесь содержит горчицу, усилитель вкуса и аромата Е627), перец черный.

_ZYB8436.jpg

Этот суп был замороженным. Когда он отогрелся в микроволновке, гороха мы не обнаружили. Зато почему-то было очень много кусочков колбасы. К слову, не самой вкусной. 

В составе немного картошки, мелкие кусочки моркови. Тоже пресный, а колбаса вообще делает его больше похожим на солянку. Явно не то, что мы хотели.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

 

«Зеленый берег»

_ZYB8420.jpg

Цена: 309,99 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Выборг Агро», Ленинградская обл., Приозерский район, д. Красноозерное.

Состав: вода питьевая, ребра свиные варено-копченые (ребро свиное, посолочная смесь (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), смесь специй, регулятор кислотности (трифосфат, пирофосфат натрия), антиокислитель (аскорбат натрия)), горох, картофель, лук репчатый, морковь, масло подсолнечное рафинированное, соль поваренная, укроп свежий, петрушка, с свежая, лавровый лист, приправа универсальная (горчичный порошок, куркума, сушеные овощи и зелень, сахар), перец черный молотый.

_ZYB8432.jpg

Этот суп тоже был заморожен. Но он приятно удивил! В нем есть зелень, это придает интересный вкус и аромат. Суп в меру жидкий, в нем есть немного картошки, мелкие кусочки моркови, но главное — мясо. Это ребра, вкусные, копченые, какие и должны быть в гороховом супе. 

Вкусно, приятно, в меру солено и пряно. Это тот вариант, когда замороженная еда может быть вкусной. 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самый дорогой продукт — «Зеленый берег» (309,99 руб.).

Самый дешевый продукт — «Главсуп» (130,00 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Пятерочка Кафе», «Зеленый берег».

Сюжет: Где поесть
Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец
7 ноября, в 19:46, 70 18831 5
Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы
1 ноября, в 17:17, 103 36299 11
Где поесть шакшуку в Туле
Обзоры / Еда
Где поесть шакшуку в Туле
18 октября, в 09:48, 1 661 7
Контрольная закупка Myslo: пробуем ветчину из свинины
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем ветчину из свинины
11 октября, в 12:35, 29 48636 2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
Фотограф
28 ноября, в 16:14 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Где поесть
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 декабря: лёгкие заморозки и без осадков
сегодня, в 07:00, 84 446 1
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
Жизнь Тулы и области
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
вчера, в 21:21, 59 1639 -11
«И квартиру забрала, и деньги потратила»: история очередной жертвы «эффекта Долиной» в Туле
Жизнь Тулы и области
«И квартиру забрала, и деньги потратила»: история очередной жертвы «эффекта Долиной» в Туле
вчера, в 16:00, 80 7993 4
На каких улицах Тулы 2 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
На каких улицах Тулы 2 декабря отключат свет
вчера, в 22:00, 34 1297 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Стратегия праздничного преображения: ваш чек-лист процедур на декабрь
Стратегия праздничного преображения: ваш чек-лист процедур на декабрь
Как помогают родителям-студентам в Тульской области
Как помогают родителям-студентам в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.