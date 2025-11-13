Лысый нянь
Премьера:
13.11.2025
Режиссер:
Алиса Шитикова
Актеры:
Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна
Жанр:
Боевик, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
6+
Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.
Сегодня
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Стар
|
13:35
|Алмаз Синема
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:05
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Стар
|
19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Стар
|
13:35
|Алмаз Синема
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:05
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Стар
|
19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
15 ноября, суббота
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Стар
|
13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Стар
|
20:05
|Алмаз Синема
16 ноября, воскресенье
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Стар
|
13:35
|Алмаз Синема
|
13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Стар
|
20:10
|Люксор Тула
17 ноября, понедельник
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Стар
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
|Алмаз Синема
|
17:05
|Алмаз Синема
|
18:00
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
18 ноября, вторник
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Стар
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
|Алмаз Синема
|
17:05
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Стар
19 ноября, среда
|
11:40
|Алмаз Синема
|
12:10
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Стар
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Стар
