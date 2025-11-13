  1. Моя Слобода
Лысый нянь

Лысый нянь

Премьера:
13.11.2025
 
Режиссер:
Алиса Шитикова
  
Актеры:
Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна
  
Жанр:
Боевик, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.

Сегодня
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Стар
13:35
Алмаз Синема
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:05
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
19:40
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Стар
13:35
Алмаз Синема
13:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
17:05
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
19:40
Иллизиум (Новомосковск)
15 ноября, суббота
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Стар
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
20:05
Алмаз Синема
16 ноября, воскресенье
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Стар
13:35
Алмаз Синема
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
20:10
Люксор Тула
17 ноября, понедельник
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Алмаз Синема
17:05
Алмаз Синема
18:00
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
18 ноября, вторник
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Алмаз Синема
17:05
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
19 ноября, среда
11:40
Алмаз Синема
12:10
Люксор Тула
12:20
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
Расписание на все дни
Касса
Дракула
11 сентября - 19 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Время брутализма
16 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Трезвое село
18 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дело семейное
18 ноября - 9 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 - 19 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
