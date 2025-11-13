Лысый нянь

Премьера: 13.11.2025

Режиссер: Алиса Шитикова

Актеры: Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин, Варвара Куприна

Жанр: Боевик, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 6+

Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.