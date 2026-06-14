Кто стал самым сильным атлетом?

Фото Романа Солопова.

В День России на Куликовом поле прошел традиционный турнир тяжелоатлетов «Богатырская сила». За звание сильнейшего боролись атлеты из Тульской, Орловской, Пензенской областей, Республики Беларусь.

Мужчины двигали 200-килограммовую «карусель» — утяжелителями в ней выступали зрительницы, бросали 24-килограммовые гири через планку на пятиметровой высоте, проходили эстафету со 130-килограммовыми пушками и 300-килограммовыми деревянными колодцами.

Женщинам достались снаряды полегче. Они поднимали 70-килограммовые бревна, бросали 10-килограммовые снаряды через планку на трех метрах высоты и погружали 40-килограммовые мячи в колодцы.

Итоги такие:

1 место — Евгений Коновалов (Тула),

2 место — Евгений Шавченко (Беларусь),

3 место — Александр Кузьмин (Елец).

Отметим, что туляк Евгений Коновалов третий раз подряд побеждает в турнире силового экстрима на Куликовом поле.

Результаты среди женщин:

1 место — Светлана Чикунова (Орел),

2 место — Диана Зубакова (Орел),

3 место — Татьяна Трухачева (Тула).

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле», зрителей турнира в перерывах между выступлениями силачи знакомили с особенностями работы с массивными снарядами, рассказывали о технике безопасности при нагрузках в спорте, о борьбе на руках и подъеме гирь.

Русский богатырь Дмитрий Терехов демонстрировал номера сценического экстрима.