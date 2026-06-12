Во время отдыха в Крыму Илья Немчинов вытащил из воды тонущего мужчину.

17-летний 11-классник из ЦО № 58 «Поколение будущего» рассказал, что всё произошло летом 2024 года, когда он с семьёй отдыхал на море:

«Я купался в море и увидел какой-то странный предмет, похожий на буй. Подплыл к нему, смотрю и понимаю, что это человек, лежащий на воде лицом вниз. Я позвал на помощь, перевернул его и стал грести в сторону берега. Это оказалось очень тяжело — мужчина был грузный, тяжёлый.

К счастью, вовремя подоспели другие отдыхающие, помогли мне. Вместе мы вытащили пострадавшего на берег, я стал делать ему искусственное дыхание. Затем на берег прибыли медики. Мужчину удалось спасти».

В День России, в Доме дворянского собрания глава Тульской области Дмитрий Миляев вручил Илье нагрудный знак «Горячее сердце».