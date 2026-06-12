В День России губернатор Тульской области передал новых авто головному Центру «Герой 71» и пяти его межмуниципальным филиалам.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона назвал это событие важным этапом развития организации, который позволит сделать работу более мобильной и эффективной.

Дмитрий Миляев напомнил, что Центр был создан для всесторонней поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий по принципу «одного окна».

«За время работы Центр „Герой 71“ зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь нашим героям и их семьям оказывают самую разноплановую помощь — это и финансовые меры поддержки, и психологическое, юридическое сопровождение, и содействие в трудоустройстве, — подчеркнул губернатор. — Были созданы межмуниципальные центры, чтобы быть ближе к подопечным, а чтобы быстрее добраться до той или иной семьи, мы приняли решение о приобретении автомобилей за счет средств регионального бюджета».

Он также добавил, что в планах — открытие удаленных рабочих мест «Герой 71» во всех муниципалитетах области.

Кроме того, Дмитрий Миляев рассказал о развитии одноименного проекта. В нем появился новый трек для жен военнослужащих — «Найди себя в женском предпринимательстве», где наставниками станут опытные бизнес-леди, а также модуль, посвященный поисковой работе. «По мере возникновения дополнительных пожеланий и вопросов мы расширяем проект „Герой71“, дополняем его новыми модулями», — отметил глава региона.

Напомним, что пять филиалов «Герой 71» были открыты в прошлом году в Алексине, Новомосковске, Киреевске, Ефремове и Суворове. Там, как и в тульском отделении, бойцы и их семьи могут получить консультации юристов, психологов и специалистов ведомств, а также узнать о трудоустройстве или открытии своего дела.

Исполняющая обязанности директора центра Ольга Гремякова высоко оценила значение полученной техники: «Наши сотрудники и кураторы станут намного ближе к нашим подопечным. Мы будем оказывать комплексную поддержку в том числе и на дому, а также предоставлять автомобили нашим подопечным для поездок в больницу, военкомат, на культурные и спортивные мероприятия. Безусловно, транспорт нам необходим».

В праздничный день в центре также состоялась встреча губернатора с участниками СВО разных национальностей и дорожниками, восстанавливавшими Мариуполь. Бойцы и специалисты получили государственные и региональные награды, включая медали «Доблесть и Слава».

Поздравляя собравшихся с Днём России, Дмитрий Миляев отметил объединяющую силу праздника:

«Этот праздник объединяет всех жителей нашей страны, нивелируя любые различия между нами: национальные, культурные, религиозные, возрастные, гендерные. Безусловно, это наш общий праздник, праздник всех жителей нашей большой, многонациональной, замечательной страны. Я желаю нашей стране процветания, могущества, величия, и, конечно, всем нам — достижения общей победы».

Губернатор подчеркнул символичность Года единства народов России, объявленного Президентом: «Мне кажется, это очень символично: сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, в зоне специальной военной операции, ребята самых разных национальностей, сражаются с противником — плечом к плечу, поддерживая и выручая друг друга. В истории России так было всегда! Любая внешняя угроза нас объединяет и делает сильнее. День России — это день суверенитета, независимости, свободы, могущества и величия нашей страны!»

В завершение Дмитрий Миляев поблагодарил бойцов за подвиг и мужество, а их семьи и волонтеров — за поддержку и помощь.