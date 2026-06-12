Фото Дмитрия Дзюбина

Государственные и региональные награды получили отличившиеся жители Тульской области из различных сфер общества.

Губернатор Тульской области поздравил присутствующих с Днем России.

«Уважаемые ветераны, дорогие семьи! От всего сердца поздравляю вас с Днем России — праздником становления современной России, праздником гордости за нашу страну и глубокого уважения к ее истории».

Он отметил: «Тульская область во все времена была краем настоящих патриотов, доблестных защитников Отечества, выдающихся мастеров, талантливых созидателей. Сегодня наши земляки продолжают эти славные традиции: под их руками рождается современное оружие, которым наши бойцы защищают Родину».

Особые слова он адресовал военнослужащим — участникам СВО: «Вы — прямые наследники победителей. Вы сражаетесь за право жить по своим законам и традициям.

Среди награжденных — участники СВО, сотрудники оборонных предприятий, РЖД, Тульской областной филармонии, коммерческих структур, медики, тренеры, ученые, представители общественных организаций, педагоги.

В их числе — тульский школьник, который спас жизнь человеку. Его историю читайте здесь.