На улице Гагарина в городе Суворов загорелся мини-экскаватор. С огнем боролись 8 спасателей, привлекались 2 единицы техники от МЧС. Пострадавших нет.

Всего за сутки сотрудники тульского МЧС потушили 4 техногенных пожара.

В Одоеве на улице Пролетарской загорелся дом под дачу. Обошлось без пострадавших.

В деревне Княгинино городского округа Новомосковск пожар в частном жилом доме потушили на площади 40 кв. м 8 огнеборцев. При пожаре никто не пострадал.

На улице Калинина в микрорайоне Северо-Задонск в Донском пожар в частном жилом доме тушили 11 сотрудников МЧС. Пострадавших нет.

Также спасатели МЧС привлекались к ликвидации последствий четырех ДТП.

