По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 12 июня в Тульской области ожидаются грозы, град, усиление ветра до 16 м/с.
Ночью и утром 13 июня в отдельных районах области ожидается туман с видимостью 200-700 м. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При грозе:
- по возможности не выходите из дома,
- на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
- держитесь подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор.
При порывах ветра:
- находясь на улице, обходите шаткие строения, аварийные деревья и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач),
- машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.