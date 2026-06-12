Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 12 июня в Тульской области ожидаются грозы, град, усиление ветра до 16 м/с.

Ночью и утром 13 июня в отдельных районах области ожидается туман с видимостью 200-700 м. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При грозе:

по возможности не выходите из дома,

на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),

держитесь подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор.

При порывах ветра: