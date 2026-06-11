Автор — ветеран специальной военной операции, а также один из выпускников первого потока регионального проекта «Герой 71».

«Несколько лет назад, проходя реабилитацию после тяжёлого ранения, Владислав впервые начал рисовать, творчество стало для него новой точкой опоры. Его работы уже тогда получили высокое признание: он стал лауреатом Международного конкурса рисунков „Защитники Отечества. Zаветам Vерны“ — специальной номинации Музея Победы», — рассказал в своем канале Дмитрий Миляев.

За год обучения по программе «Герой 71» Владислав завершил профессиональную переподготовку в Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского.

Нынешняя экспозиция — уже третья по счёту в творческой биографии Владислава. В музее-заповеднике подчеркнули, что рады предоставить площадку для демонстрации работ героя.

Выставка будет открыта для посещения до 28 июня.

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