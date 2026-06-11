«Несколько лет назад, проходя реабилитацию после тяжёлого ранения, Владислав впервые начал рисовать, творчество стало для него новой точкой опоры. Его работы уже тогда получили высокое признание: он стал лауреатом Международного конкурса рисунков „Защитники Отечества. Zаветам Vерны“ — специальной номинации Музея Победы», — рассказал в своем канале Дмитрий Миляев.
За год обучения по программе «Герой 71» Владислав завершил профессиональную переподготовку в Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского.
Нынешняя экспозиция — уже третья по счёту в творческой биографии Владислава. В музее-заповеднике подчеркнули, что рады предоставить площадку для демонстрации работ героя.
Выставка будет открыта для посещения до 28 июня.
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