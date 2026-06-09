В скором времени регион посетят делегации китайских туроператоров.

Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

Первым регионом в России, получивший престижный сертификат Роскачества China Friendly, стал отель «Азимут Сити» в Туле. Данный документ подтверждает полную готовность гостиничной инфраструктуры региона принимать гостей из КНР с соблюдением всех национальных традиций и пожеланий.

Сертификат China Friendly гарантирует иностранцам комфортные условия проживания, включая русскоязычное информационное сопровождение, меню на китайском языке и специально подготовленный персонал. Это стало возможным благодаря активному участию Тульской области в национальном проекте «Открой твою Россию», сообщил в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.

В рамках проекта реализуется специальная программа «Три легенды горячего сердца России», направленная исключительно на китайский рынок.

Уже в скором времени Тульскую область посетят делегации китайских туроператоров, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями и инфраструктурой.