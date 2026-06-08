Фото из архива Myslo.

В Туле из-за жары с 10.00 до 18.00 будет организована бесплатная раздача питьевой воды.

Адреса:

ул. М. Горького, 14;

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9 и 95;

ул. Марата, 26/Плеханова;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Жаворонкова/Ф. Энгельса;

Красноармейский пр., 48, корп. 2;

пр. Ленина, 92 и 125;

ул. Металлистов (возле здания Сбербанка);

ул. Вильямса, 32;

ул. Кутузова 13.

Дополнительная точка организована на пересечении пр. Ленина и ул. Советской (возле ТЦ «Гостиный двор) с 10 до 16 часов.