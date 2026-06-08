В Туле из-за жары с 10.00 до 18.00 будет организована бесплатная раздача питьевой воды. 

Адреса: 

  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9 и 95;
  • ул. Марата, 26/Плеханова;
  • ул. Фрунзе, 5;
  • ул. Жаворонкова/Ф. Энгельса;
  • Красноармейский пр., 48, корп. 2;
  • пр. Ленина, 92 и 125;
  • ул. Металлистов (возле здания Сбербанка); 
  • ул. Вильямса, 32;
  • ул. Кутузова 13. 

Дополнительная точка организована на пересечении пр. Ленина и ул. Советской (возле ТЦ «Гостиный двор) с 10 до 16 часов.