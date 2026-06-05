В топ-200 лучших проектов от Тульской области вошли представители Новомосковска.

Награды из рук министра внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрия Ярцева получили:

  • Наталья Вартанян (школа № 5);
  • Евгения Енина (Методический центр);
  • Татьяна Крышнева (школа № 2);
  • Анжелика Польшина (Новомосковская библиотечная система);
  • Юрий Семов (Молодежный центр «Олимп»);
  • Сергей Егрищин (управление архитектуры и градостроительства администрации Новомосковска).

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Всего в этом году организаторы получили свыше 61 тысячи заявок из разных регионов страны. Тульская область показала рекордную активность — более 700 заявок, 59 из которых дошли до финала. Премия «Служение» учреждена при поддержке Администрации Президента РФ и присуждается за реальный вклад в повышение качества жизни на муниципальном уровне.