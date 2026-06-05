В топ-200 лучших проектов от Тульской области вошли представители Новомосковска.
Награды из рук министра внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрия Ярцева получили:
- Наталья Вартанян (школа № 5);
- Евгения Енина (Методический центр);
- Татьяна Крышнева (школа № 2);
- Анжелика Польшина (Новомосковская библиотечная система);
- Юрий Семов (Молодежный центр «Олимп»);
- Сергей Егрищин (управление архитектуры и градостроительства администрации Новомосковска).
Всего в этом году организаторы получили свыше 61 тысячи заявок из разных регионов страны. Тульская область показала рекордную активность — более 700 заявок, 59 из которых дошли до финала. Премия «Служение» учреждена при поддержке Администрации Президента РФ и присуждается за реальный вклад в повышение качества жизни на муниципальном уровне.