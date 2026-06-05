В топ-200 лучших проектов от Тульской области вошли представители Новомосковска.

Награды из рук министра внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрия Ярцева получили:

Наталья Вартанян (школа № 5);

Евгения Енина (Методический центр);

Татьяна Крышнева (школа № 2);

Анжелика Польшина (Новомосковская библиотечная система);

Юрий Семов (Молодежный центр «Олимп»);

Сергей Егрищин (управление архитектуры и градостроительства администрации Новомосковска).

Всего в этом году организаторы получили свыше 61 тысячи заявок из разных регионов страны. Тульская область показала рекордную активность — более 700 заявок, 59 из которых дошли до финала. Премия «Служение» учреждена при поддержке Администрации Президента РФ и присуждается за реальный вклад в повышение качества жизни на муниципальном уровне.