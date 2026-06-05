После публикации Myslo КИЗО ищет подрядчика, который подготовит техническое заключение о состоянии жилья.

Крыша над одной из квартир муниципального дома № 4 по ул. Школьной в селе Пятницком бывшего Ленинского района Тулы обрушилась в феврале 2026 года — не выдержала тяжести снега. Прописанной в квартире Валентине Ревковой предложили переехать в маневренный фонд — в комнату общежития в Обидимо.

Но женщина отказалась. Она год назад перенесла инсульт, имеет вторую группу инвалидности. В такой ситуации оказаться под одной крышей с асоциальными элементами — не самое лучшее, что можно предложить в её ситуации.

Для признания дома аварийным пенсионерка обращалась в администрацию Зареченского округа. Но ей заявляли, что ее документов недостаточно, чтобы подтвердить вообще наличие у нее полномочий обращаться по таким вопросам.

Myslo опубликовал об этом большой материал. Сегодня в пресс-службе администрации Тулы редакции сообщили, что обследование дома будет проведено.

«Комитетом имущественных и земельных отношений в рамках муниципального контракта будет направлена заявка на выполнение услуг по обследованию и подготовке технического заключения о состоянии строительных конструкций многоквартирного жилого дома, расположенного по данному адресу.

После обследования многоквартирного дома и получения соответствующего заключения, оно будет направлено в главное управление по Зареченскому территориальному округу для оказания муниципальной услуги, — говорится в сообщении.