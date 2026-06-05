Фото Алексея Пирязева.

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области издало приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Причиной стало превышение допустимой плотности популяции кабанов в Тепло-Огаревском районе.

С 5 июня по 4 июля 2026 года в охотхозяйстве «Северное» будет проводиться отстрел пяти особей кабана (всех половозрастных групп).

Это необходимо для предотвращения возникновения и распространения болезней, в том числе африканской чумы свиней (АЧС), и защиты других животных.

Кто может участвовать: только охотники, сведения о которых есть в государственном реестре. Разрешено охотничье огнестрельное оружие.

Мясо можно будет забрать только после того, как ветеринарная экспертиза подтвердит отсутствие заболеваний. В противном случае туша подлежит уничтожению.

Ответственность за проведение мероприятий и выдачу разрешений возложена на конкретных инспекторов министерства.



