Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области издало приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Причиной стало превышение допустимой плотности популяции кабанов в Тепло-Огаревском районе.
С 5 июня по 4 июля 2026 года в охотхозяйстве «Северное» будет проводиться отстрел пяти особей кабана (всех половозрастных групп).
Это необходимо для предотвращения возникновения и распространения болезней, в том числе африканской чумы свиней (АЧС), и защиты других животных.
Кто может участвовать: только охотники, сведения о которых есть в государственном реестре. Разрешено охотничье огнестрельное оружие.
Мясо можно будет забрать только после того, как ветеринарная экспертиза подтвердит отсутствие заболеваний. В противном случае туша подлежит уничтожению.
Ответственность за проведение мероприятий и выдачу разрешений возложена на конкретных инспекторов министерства.