В Туле 38-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что в декабре 2025 года обвиняемый распивал алкоголь в компании сожительницы. В ходе распития спиртного мужчина припомнил общего знакомого, к которому и приревновал женщину. После этого 7 раз ударил её по голове кулаком. 36-летняя потерпевшая потеряла сознание и была госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, через пару дней женщина умерла.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Кроме этого, он выплатит 500 000 рублей отцу погибшей — в качестве компенсации морального вреда.



