В лечении будут использовать симуляторы и адаптивный картинг.

Фото правительства Тульской области.

Такой документ заключили губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, благотворительный фонд БФ «Высокотехнологичная медицинская помощь» и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова на ПМЭФ.

Проект предполагает внедрение методики восстановления для участников СВО на базе симуляционных тренажеров и адаптивного картинга. Речь идет о помощи людям с частичной или полной утратой подвижности, а также о последующем сопровождении реабилитации.

Сейчас подобная программа уже действует в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге и включает адаптивные заезды и работу на специализированных симуляторах.

В Тульской области планируется расширить этот опыт и открыть новые направления реабилитации, а также обеспечить методическую поддержку участникам программы.

Дмитрий Миляев отметил, что ключевая задача региона — помочь участникам СВО восстановиться и адаптироваться к мирной жизни. Он подчеркнул, что в области уже действует проект «Герой71», который продолжает развиваться и расширяться новыми направлениями поддержки.