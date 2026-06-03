В Тульской области объявлен тендер на централизованную закупку вакцины для профилактики бешенства. Как следует из информации на сайте Госзакупок, подрядчику предстоит поставить лекарства в 19 медицинских учреждений региона.

Планируется поставка 11 540 доз вакцины. Все дозы должны быть доставлены до 30 ноября 2026 года.

Вакцина будет распределена между районными и городскими больницами:

  • Алексинская районная больница № 1 им. профессора В. Ф. Снегирева,
  • Белёвская центральная районная больница,
  • Богородицкая центральная районная больница,
  • Донская городская больница № 1,
  • Ефремовская районная клиническая больница им. А. И. Козлова,
  • Заокская центральная районная больница,
  • Кимовская центральная районная больница,
  • Куркинская центральная районная больница,
  • Новомосковская городская клиническая больница,
  • Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова,
  • Плавская центральная районная больница им. С. С. Гагарина,
  • Суворовская центральная районная больница,
  • Тепло-Огарёвская центральная районная больница,
  • Тульская областная клиническая больница,
  • Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина,
  • Узловская районная больница,
  • Щёкинская районная больница,
  • Ясногорская районная больница,
  • Киреевская центральная районная больница.

Начальная цена контракта — 6,8 миллиона рублей. 

Закупка является частью системной работы по обеспечению медучреждений необходимыми препаратами. Контракт рассчитан на срок до конца 2026 года и предусматривает строгий контроль качества каждой партии вакцин перед приёмкой. 