Все дозы должны быть доставлены до 30 ноября.

Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлен тендер на централизованную закупку вакцины для профилактики бешенства. Как следует из информации на сайте Госзакупок, подрядчику предстоит поставить лекарства в 19 медицинских учреждений региона.

Планируется поставка 11 540 доз вакцины. Все дозы должны быть доставлены до 30 ноября 2026 года.

Вакцина будет распределена между районными и городскими больницами:

Алексинская районная больница № 1 им. профессора В. Ф. Снегирева,

Белёвская центральная районная больница,

Богородицкая центральная районная больница,

Донская городская больница № 1,

Ефремовская районная клиническая больница им. А. И. Козлова,

Заокская центральная районная больница,

Кимовская центральная районная больница,

Куркинская центральная районная больница,

Новомосковская городская клиническая больница,

Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова,

Плавская центральная районная больница им. С. С. Гагарина,

Суворовская центральная районная больница,

Тепло-Огарёвская центральная районная больница,

Тульская областная клиническая больница,

Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина,

Узловская районная больница,

Щёкинская районная больница,

Ясногорская районная больница,

Киреевская центральная районная больница.

Начальная цена контракта — 6,8 миллиона рублей.

Закупка является частью системной работы по обеспечению медучреждений необходимыми препаратами. Контракт рассчитан на срок до конца 2026 года и предусматривает строгий контроль качества каждой партии вакцин перед приёмкой.