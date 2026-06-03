В Тульской области объявлен тендер на централизованную закупку вакцины для профилактики бешенства. Как следует из информации на сайте Госзакупок, подрядчику предстоит поставить лекарства в 19 медицинских учреждений региона.
Планируется поставка 11 540 доз вакцины. Все дозы должны быть доставлены до 30 ноября 2026 года.
Вакцина будет распределена между районными и городскими больницами:
- Алексинская районная больница № 1 им. профессора В. Ф. Снегирева,
- Белёвская центральная районная больница,
- Богородицкая центральная районная больница,
- Донская городская больница № 1,
- Ефремовская районная клиническая больница им. А. И. Козлова,
- Заокская центральная районная больница,
- Кимовская центральная районная больница,
- Куркинская центральная районная больница,
- Новомосковская городская клиническая больница,
- Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова,
- Плавская центральная районная больница им. С. С. Гагарина,
- Суворовская центральная районная больница,
- Тепло-Огарёвская центральная районная больница,
- Тульская областная клиническая больница,
- Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина,
- Узловская районная больница,
- Щёкинская районная больница,
- Ясногорская районная больница,
- Киреевская центральная районная больница.
Начальная цена контракта — 6,8 миллиона рублей.
Закупка является частью системной работы по обеспечению медучреждений необходимыми препаратами. Контракт рассчитан на срок до конца 2026 года и предусматривает строгий контроль качества каждой партии вакцин перед приёмкой.