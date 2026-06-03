Фото правительства Тульской области.

В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум, на котором Тульская область представила свою экспозицию. Регион позиционирует себя как один из ведущих индустриальных центров России.

В этом году акцент сделан на том, что Тульская область — территория семейного счастья и индустриальное сердце России. Ключевой проект экспозиции — особая экономическая зона «Узловая», которая в этом году отмечает свое 10-летие.

Гостей стенда угощают кофе по уникальным рецептам тульских гастрономических брендов — пряника, белёвской пастилы и суворовских конфет.

В деловой программе форума представители Тульской области планируют подписание инвестиционных соглашений, а также примут участие в панельных сессиях и переговорах с руководителями крупных промышленных предприятий.