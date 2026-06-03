Фото правительства Тульской области.

В этой работе принимал участие профессор кафедры русского языка и литературы Университета Льва Толстого Дмитрий Романов.

О завершении масштабной работы рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое провёл Президент России Владимир Путин.

По словам министра, уже утверждено девять нормативных словарей: орфографический, орфоэпический, толковый, словарь иностранных слов, а также словари синонимов, антонимов, паронимов, сокращений и топонимов. До конца 2026 года планируется утвердить ещё три — словарь аббревиатур, омонимов и фразеологический.

Как отметил Дмитрий Романов, осенью экспертам предстоит рассмотреть последний из этой серии — фразеологический словарь. Все издания уже размещены в открытом доступе и в дальнейшем станут основой для учебных словарей к новым единым учебникам по русскому языку и литературе.

Кроме того, Сергей Кравцов сообщил, что новые государственные учебники для старшеклассников планируют ввести в школах с 1 сентября 2027 года.

«Есть надежда на то, что единый учебник не утратит своей научности, но при этом будет больше ориентирован на живое общение и поможет школьникам не только изучать правила, но и учиться красиво говорить на русском языке», — отметил Дмитрий Романов.