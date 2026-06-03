Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

В Туле пройдет III Международный теннисный турнир «городов-героев».

Он посвящен сразу нескольким памятным датам: 880-летию Тулы, 85-летию Тульской оборонительной операции и 50-летию присвоения городу почетного звания «город-герой».

На корты выйдут представители десяти городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Новороссийска, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя, Минска и Волгограда.

Торжественное открытие турнира запланировано на 12.00.

Организаторы отмечают, что такие соревнования не только объединяют города, связанные общей историей, но и помогают популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Возможность увидеть на одной площадке представителей сразу десяти городов-героев делает турнир одним из самых необычных спортивных событий июня в Туле.