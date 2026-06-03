Сразу два спикера развеют мифы о толстовстве — учении, разработанном Львом Толстым — и общественном движении в дореволюционной России и СССР.

Заключительная лекция цикла «Мифы о Толстом», получившая название «Толстовство — личная жизнь и общественное движение», будет посвящена людям, разделявшим убеждения Льва Толстого.

Что представляло собой толстовство? Какими были последователи Льва Николаевича и почему члены его семьи называли их «темными»?

Как сам писатель относился к толстовцам и приветствовал ли появление толстовских коммун?

Обо всем этом поговорим с хранителем Дома Льва Толстого Надеждой Переверзевой и сотрудником отдела развития музея-усадьбы «Ясная Поляна» Еленой Горбылевой.

Надежда Переверзева расскажет о духовном перевороте писателя и его окружении в тот переломный момент — о взаимоотношениях с Н. Н. Страховым, Н. Н. Ге и другими современниками, которые испытали на себе влияние Толстого.

В рассказе Елены Горбылевой внимание будет сосредоточено на ключевых фигурах толстовского движения — В. Г. Черткове, В. Ф. Булгакове, Н. Н. Гусеве, — а также на истории коммуны в Телятинках.

Традиционно в рамках цикла «Мифы о Толстом» посетителям покажут подлинные вещи Дома Льва Толстого. В этот раз в «Л. Н. Т.» представят рубаху, принадлежавшую писателю и ставшую прототипом толстовки — блузы, которая изначально ассоциировалась с его последователями. Также слушатели на лекции увидят принадлежности для сапожного ремесла, которыми пользовался сам Лев Николаевич.

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