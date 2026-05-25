Ему исполнилось бы 95 лет. Юрий Соколов много лет работал в органах власти и внес большой вклад в развитие города.

Юрий Григорьевич Соколов родился в 1931 году в городе Кизел Пермской области. С 1962 года его жизнь была связана с Новомосковском — здесь он работал, работал на благо города. Более 20 лет трудился в исполкоме городского Совета народных депутатов, а с 1980 по 1988 год возглавлял его.

В этот период в Новомосковске построили городскую больницу, поликлиники, наркологический диспансер, детскую молочную кухню и станцию переливания крови. Эти учреждения стали важными для городской инфраструктуры.

Коллеги рассказывали, что Соколов всегда внимательно относился к работе и старался разбираться в каждом вопросе. У него было два высших образования — юридическое и экономическое, это помогало ему в управлении городским хозяйством.

С 1988 по 1990 год он возглавлял городской комитет по охране природы. По его инициативе в детских садах начали вводить экологические занятия, чтобы с раннего возраста учить детей бережному отношению к природе.

За свою работу Юрий Григорьевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В 1996 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Новомосковска».

Память о нем сохранена в городе: на доме № 10 по улице Комсомольской, где он жил, установлена мемориальная доска.