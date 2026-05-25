Он пройдет с 3 по 5 июля.

Фото из ВК-сообщества театрального фестиваля «Толстой».

Даты проведения фестиваля объявила пресс-служба музея-усадьбы. После публикации программы организаторы также откроют продажу билетов.

Фестиваль «Толстой» проходит в Тульской области с 2016 года и за это время стал одним из крупнейших культурных событий региона. Площадками для спектаклей и перформансов традиционно становятся природные и исторические пространства Ясной Поляны — аллеи, поляны, сады и усадебные постройки.

За годы существования фестиваля его участниками были театральные коллективы, режиссеры, музыканты и артисты из десятков стран. В разные годы в программе проходили спектакли под открытым небом, литературные чтения, концерты, кинопоказы, лекции и творческие встречи.

Темой фестиваля в 2025 году стали семейное счастье и неспешная усадебная жизнь. Тогда гости увидели музыкальные постановки, спектакли-променады, детские представления, а также посетили мастер-классы и образовательные площадки.

Какой теме посвятят фестиваль в этом году, пока не сообщается. Полную программу организаторы обещают представить в начале июня.