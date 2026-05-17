Мотоклуб Black Legion МС Original собрал байкеров со всех уголков страны. Узнали, чем живут все любители ревущих мотоциклов.

Фото Дмитрия Дзюбина.

16 мая в рок-клубе «М2» прошла самая масштабная тусовка байкеров в Тульской области — «Кастомайзер пати». Фестиваль отгремел уже в третий раз.







Сколько мотошедевров представят на «кастом пати», не знают даже сами организаторы, ведь регистрация происходит не заранее, а по факту. Главное условие: «железное творение» должно само заехать на территорию феста.







Все байки здесь уникальные, их аналогов не найдешь во всем мире. Каждый собирали в гараже из запчастей разных мотоциклов, автомобилей, а иногда и других самых неожиданных предметов, например бытовой техники!







Рев моторов здесь не затихал, ведь мотоциклы «стекались» из разных регионов с утра и до позднего вечера. А самый красивый выбирали зрители: каждый писал номер понравившегося на бумажке и отправлял в банку. В конце вечера голоса подсчитывали.







Александр Давыдов приехал на «кастом пати» из Орловской области. Он собрал своего железного друга из запчастей от старого «Запорожца». Его байк «летает» со скоростью 140 км/ч.

— Свое изобретение я зарегистрировал в прошлом году. Теперь это самый настоящий мотоцикл, на котором я могу путешествовать по России, — рассказал Александр.

Байк он решил собирать 4,5 года назад:

— Финансов особых не было, чтобы купить что-то готовое. До этого ездил на мотоцикле «ИЖ Юпитер» нашего отечественного производства. Однажды у меня в гараже случайным образом оказался мотор от старого «Запорожца». Тогда-то у меня и появилась мысль: а почему бы из него не сотворить самодельный мотоцикл, на котором можно было бы ездить? Изначально у меня был только этот двигатель и мечта, каким мотоцикл должен выглядеть.

Денег мужчине пришлось вложить столько, сколько бы хватило на то, чтобы купить новый байк импортного производства.





Мотоцикл Александра состоит из самых разных частей: коробка передач от «Днепра», передние колеса — от «Урала», заднее колесо — автомобильное. Бензобак — тоже от старого мотоцикла. Панель сборная, на ней комбинация приборов от грузовика до самосвала «ЗИЛ».

— Но то, что вы видите, еще не окончательный вариант — я планирую кое-что в нем переделать. Ведь процесс этот бесконечный! Например, в ближайшее время я планировал сделать на нем более удобное сиденье и багажный отсек.





Андрей Лебедь приехал на своем трайке из Брянска. Как говорит мужчина, он собрал транспортное средство из «г*вна и палок»:

— Все, что вы видите, сделано своими руками из ВАЗ 2112 за полгода! Это первый трайк, который я собрал. Самое сложное — это токарные работы. Перед автомобиля, сиденья и какие-то отдельные детали — это распиленный по частям ВАЗ 2112.





Трайк Андрея зарегистрирован в институте автомобилестроения, и он спокойно может колесить на нем по дорогам страны.



На вопрос о том, почему он решил собственноручно собирать транспорт, Андрей пошутил:

— Я больной на голову, наверно! Квадроцикл недавно собрал тоже из мелочей. Варю игрушки разные из металла, с ними мой сынишка играет. Вообще, считаю, что это очень полезное хобби. Кто-то топит стресс в стакане, а мы не вылезаем из гаража.





А еще трайк Андрея светится в темноте!





Идейный вдохновитель Андрея — Александр Демин, но для всех он просто дядя Саша.

— Свой трайк я собирал около семи месяцев, чтобы получить документы; а потом около четырех лет доделывал его, добавлял какие-то визуально красивые элементы, — поделился мужчина.

Дядя Саша с иронией рассказал, что трайк собран «дендролого-фекальным способом» из всего, что удалось найти в гаражах у знакомых и друзей. Например, его крылья сделаны из боковинок газовой плиты. Багажник сзади — переделанный бак для воды, а украшен он сантехническими деталями для душевых.





На трайке дяди Саши установлено все необходимое для комфортных поездок.







На вопрос о том, как он решил конструировать транспорт, мужчина рассказал:

— У пенсионеров есть много свободного времени — самый главный ресурс в жизни. Вся работа была не настолько дорогой в деньгах, сколько на нее потрачено времени.





Влад Костюченков в свои 20 лет собрал уже не один мотоцикл:

— Изначально меня сподвигло дикое желание кататься и отсутствие денег на нормальный мотоцикл. Купить не было возможности, и приходилось изворачиваться. У меня было несколько проектов; первые два неудачные. И сейчас это третий проект, который уже более-менее похож на действительно стоящий мотоцикл.





Байк Влада (номер 44) выглядит как американская классика с соблюдением всех канонов и стиля мотоциклостроения.





— Почему ты стал зависать в гараже и строить мотоциклы?

— Мотоциклы мне нравились с самого детства. Всегда, еще будучи даже детсадовцем, школьником, я смотрел на проезжающих байкеров и думал, что когда-нибудь я куплю себе такой. Ну и вот сейчас у меня есть этот байк. Правда, я на нем не передвигаюсь по городу.





Туляк Дмитрий Козлов в обычной жизни работает стоматологом, а в свободное время конструирует мотоциклы.







Его байк выглядит как с обложки глянцевого журнала 90-х годов.

— У меня друзья в свое время занимались привозом заморской техники. Какой-то дядечка «зажег» — прокатился на мотоцикле в морском контейнере зимой и бросил его там. Соответственно, спустя время байк стал просто грудой металлолома. Все было уставшее, ржавое. Я его купил за 110 тысяч и восстановил полностью, — рассказал мужчина.

Сейчас Дмитрий состоит в тусовке байкеров Fox Кастом. Если вы тоже увлекаетесь мотоциклами, здесь вам будут рады. Но имейте ввиду, что кастом — это увлечение, а не способ заработать деньги.







Владимир Альбах тоже из Fox Кастом. Парень увлекается сборкой мотоциклов с 12 лет:

— Есть творческие люди: кто-то картины рисует, кто-то песни поет. Я же не имею ни того ни другого, но потребность в творчестве была всегда. Поэтому проявляю его в металле, в железках — это такой своеобразный холст, на котором я могу выразить весь спектр своих эмоций.

Еще один мотоцикл, который пригнали ребята, — подарок:

— Изначально это был самый обычный Kawasaki Zephyr. Это мотоцикл нашего соклубника, он сейчас находится в зоне СВО. Пока он там, мы решили переделать его мотоцикл и сделать что-то уникальное. Этот байк полностью разбирался до болта, переваривалась задняя часть рамы, изготавливалось сиденье. Мы пересобирали все внутренности, всё перекрашивали и уже потом наводили красоту.

Так как друг ребят служит в ВДВ, на баке мотоцикла красуется надпись «Никто кроме нас». Теперь этот красавчик ждет своего хозяина.





Максим Ларин — заядлый любитель мотоциклов. Привез на фестиваль двух своих «железных коней». Красный собирали за Уралом.







До Тулы его везли транспортной компанией, а здесь Максим его уже поставил на ход.

Бежевый байк — классический «Харлей» родом из Америки.

А вы знали, что к «Харлею» обязательно должен быть прикреплен колокольчик, который охраняет байкера от злых духов и дорожных неприятностей?

Поговорили с Максимом о мотоциклистах на дороге:

— Садясь за руль мотоцикла, нужно соблюдать правила дорожного движения в первую очередь. Первое правило мотоциклистов: бояться всех вокруг, потому что никто тебя не видит.

Я уже был в нескольких авариях. В последний раз в меня просто въехали — повернули. Получается, тебя просто не замечают на дороге. При езде на мотоцикле ты должен смотреть на 360 градусов. Может произойти все что угодно! Как только ты расслабляешься на байке — сразу начинаются какие-то проблемы.

Как и полагается на байкерских тусовках, в течение дня было шумно от музыки и рева моторов, а пиво лилось рекой.



Собрали для вас коллаж с самыми лучшими мотоциклами «кастом пати» — за них проголосовало самое большое количество гостей.



