Тысячи туляков уже определились, какой участок Казанской набережной благоустроят в 2027 году.

В Туле продолжается общероссийское голосование за объекты благоустройства. На данный момент свой выбор сделали уже свыше 50 тысяч жителей города. Именно им предстоит решить, какая из двух территорий на берегу Упы преобразится в 2027 году. На выбор предлагаются два отрезка: от улицы Никитской в сторону Советской улицы или участок, прилегающий к музею оружия.

Принять участие в голосовании могут все жители региона старше 14 лет. Сделать это можно двумя способами:

1. Зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru;

2. Самостоятельно проголосовать на платформе Госуслуг.

Отдать свой голос можно вплоть до 12 июня.