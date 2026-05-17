Дмитрий Миляев посещает торжественную церемонию закрытия финала XV областного конкурса-фестиваля «Семья года». Там ему презентовали брендированную продукцию «Тульская область — территория семейного счастья».

Её представил Валерий Чуриков, дизайнер, представитель тульской компании BOOOMERANGS.

— Мы подготовили целую коллекцию для гостей и дорогих туристов. Забрендировали носочки, футболки, шоперы, чай и даже прищепку для соски. Сделали подарочные наборы с мерчем.

Дмитрий Миляев оценил линейку и пошутил:

— Забрендировали все, что можно забрендировать! Было бы классно и на автомобилях сделать такую символику! Где же туристы и туляки смогут купить продукцию?

Валерий объяснил: продукция будет доступна уже с 1 июня в ресторанах и кафе.