16 мая в МСК «Тулица» состоялось торжественное открытие регионального этапа I Всероссийской открытой Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих. В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, статс-секретарь — заместитель Министра спорта Российской Федерации Александр Никитин, участник специальной военной операции Денис Ишбулатов.

Спартакиада проводится во исполнение поручений Президента РФ по формированию здорового корпуса госслужащих и включена в Единый календарный план Минспорта России на 2026 год. Предложение организовать мероприятие поступило на заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Физическая культура и спорт» по теме «О развитии массового и корпоративного спорта» от президента Автономной некоммерческой организации «Центральный спортивный совет государственной службы» Сергея Качушкина. Инициативу поддержала комиссия Госсовета по спорту, которую возглавляет Дмитрий Миляев.

Обращаясь к участникам соревнований губернатор отметил, что развитие спортивной культуры среди управленцев — одна из приоритетных федеральных задач.

«Мы уделяем большое внимание вопросам развития физкультуры и спорта — не только профессионального, но и детско-юношеского, массового и, конечно же, корпоративного спорта. Это хорошая практика в поддержании и воспитании командного духа и силы воли каждого участника», — подчеркнул глава региона.

В региональном этапе соревнований приняли участие 44 команды, в каждой по 47 человек. Всего порядка 1,5 тыс. человек.

Губернатор поблагодарил участников соревнований и пожелал красивых побед.

«Убежден, что такие соревнования будут способствовать сплочению ваших коллективов. Все, кто находятся в этом зале — одна большая команда Тульской области, которая делает все, чтобы жизнь в нашем регионе становилась лучше.

Еще раз поздравляю вас с праздником физкультуры и спорта, единства и спортивного характера! Надеюсь, команда Тульской области достойно выступит и на всероссийском уровне! Пусть каждый принесет нужный результат своей команде и региону!» — сказал Дмитрий Миляев.

Приветствуя участников Спартакиады Александр Никитин отметил, что корпоративный спорт — мощнейший драйвер развития физкультуры в стране.

«Это возможность вовлечь в активный образ жизни не только трудящихся, но и их семьи. Мы видим на соревнованиях огромное количество детей и родителей, которые в выходной день пришли поддержать своих друзей и близких.

Радует, что в Тульской области благодаря поддержке Дмитрия Вячеславовича корпоративному спорту оказывается такое пристальное внимание. Уверен, что другие регионы проведут свои этапы Всероссийской Спартакиады на столь же высоком уровне», — подчеркнул Александр Никитин.

Всероссийские соревнования состоят из трех этапов: предварительный отбор, региональные старты (январь–июль), старты на уровне федеральных округов (сентябрь–октябрь). Всего в них примут участие порядка 5 тыс. человек. Финал пройдет в ноябре.

В Тульской области региональный этап спартакиады проходит с 16 мая по 25 июля по шести видам спорта: баскетбол, мини-футбол, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы.