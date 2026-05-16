В федеральный «белый список» на данный момент включены более 250 востребованных сервисов: портал Госуслуг, навигаторы, службы такси и доставки, «Макс», социальные сети и маркетплейсы.

Всегда доступны региональные цифровые сервисы: «Госуслуги 71», «Доктор71», «Электронный дневник», «Арсенал услуг», «Открытый регион 71», «Герой 71».

Заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области Роман Борисов пояснил, что для каждого региона Минцифр РФ выделял квоту для трех социально значимых ресурсов:

«Так как некоторые тульские сервисы располагаются на одних и тех же ip-адресах, у нас получилось увеличить количество доступных без интернета сервисов с 3 до 7.

Если квота в будущем будет увеличиваться, конечно же, у нас есть некий пул дополнительных сервисов, которые мы хотим включить в этот список. Мы тогда сможем рассмотреть уже и возможность включения в него сайтов тульских СМИ. Но при условии, что они удовлетворяют требования, которые выдвигает Минцифры».

Для добавления интернет-ресурса в «белый список» все его серверы должны находиться на территории Российской Федерации, а все ip-адреса — принадлежать российскому сегменту.