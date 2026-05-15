Сегодня, 15 мая, в Веневе состоялось открытие мемориального комплекса в память о бойцах специальной военной операции. Центральными элементами композиции стали две памятные скульптуры: «Участники СВО» и трогательный образ «Участник СВО с ребенком».

В ходе церемония открытия губернатор Дмитрий Миляев обратился к волонтерам, которые помогают бойцам СВО:

«Я хочу поблагодарить каждого из вас за ваш волонтерский труд. Сегодня мы одна огромная волонтерская семья. В какое учреждение мы ни зайдем, мы обязательно найдем группу людей разных возрастов, которые плетут сети, делают окопные свечи, готовят еду и так далее. И наши ребята чувствуют тепло, которое исходит от вас. Это знак внимания, это дань уважения».