Фото Алексея Пирязева.

В Венёве завершено возведение мемориального комплекса в память о бойцах специальной военной операции. Центральными элементами композиции стали две памятные скульптуры: «Участники СВО» и трогательный образ «Участник СВО с ребенком». Вход в сквер обозначен памятным камнем.

В открытии комплекса принял участие Дмитрий Миляев:

«Это мемориал памяти, это символ нашей благодарности и уважения к нашим воинам. Мы с вами совсем недавно вместе со всей страной отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для всех нас, жителей Тульской области, этот год, безусловно, особенный. Мы в этом году с вами отметим 85-ю годовщину Тульской оборонительной операции.

В этом же году 60 лет со дня награждения Тулы орденом Ленина за подвиги в годы Великой Отечественной войны. И в этом же году у нас с вами 50-летие, когда Туле было присвоено почётное звание города-героя.

Мы очень часто говорим фразу о том, что Великая Отечественная война коснулась, по сути дела, каждого. Нет той семьи, в которой не было бы героя.

И сегодня, как и 80 лет тому назад, наши ребята в зоне проведения специальной военной операции защищают снова нашу страну.

Защищают каждого из нас с вами, наше будущее и будущее наших детей».

Мемориал был построен на средства меценатов. Для благоустройства территории здесь выложили брусчатку, высадили 185 малых туй и дополнительно высадят 6 елей. Здесь установили скамейки и урны, а также создали систему освещения: 9 точечных светильников подсвечивают скульптуры, еще 11 опор отвечают за общее освещение. Общая стоимость работ составила 30 миллионов рублей.