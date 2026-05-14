В Тульской области пройдет региональный конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ». Второй год подряд министерство строительства Тульской области организует это состязание.
«Строительство — это прежде всего люди и их мастерство. В рамках нацпроекта „Кадры“ мы ставим своей задачей не только развитие инфраструктуры, но и формирование сильного профессионального сообщества. Конкурс „Лучший по профессии“ — это инструмент для повышения престижа рабочих специальностей. Уже второй год подряд мы проводим это состязание, и с каждым разом уровень участников становится всё выше», — отметил заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный.
Конкурс пройдет 20 мая в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий. Конкурсантам предстоит выполнить теоретическое задание, а также практическую часть: собрать по предложенному чертежу конструкцию из металлического профиля профиля, обшить ее гипсокартонном, с одной стороны облицевать плиткой, с другой — оклеить обоями.
Победитель регионального этапа представит Тульскую область на федеральном уровне, где разыгрывается приз в 1 млн рублей.
Также призы получат победители регионального этапа:
100 тысяч рублей за 1- место;
50 тысяч рублей за 2-е место;
30 тысяч рублей за 3-е место.
Для участия в конкурсе необходимо иметь:
гражданство Российской Федерации;
высшее образование;
опыт работы в строительной отрасли 3 года.
Заявку можно оставить до 19 мая по ссылке: luchshiy.trudvsem.ru.