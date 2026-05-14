Общественный совет по развитию такси обратился к тульскому губернатору с предложением расширить разрешённую цветовую гамму таксомоторов.

Фото Алексея Пирязева.

Помимо действующего желтого цвета кузова перевозчикам предлагают разрешить использовать белый.

Как поясняется в обращении, после вступления в силу федеральных требований о локализации автомобилей такси на рынке почти нет новых машин желтого цвета. Перевозчикам приходится самим перекрашивать или оклеивать автомобили, что увеличивает расходы на 30–50 тысяч рублей на одно транспортное средство. Кроме того, большинство лизинговых договоров прямо запрещают изменение цвета автомобиля.

Авторы обращения подчеркивают: сложившаяся ситуация ведет к старению автопарка такси, вместо покупки новых машин перевозчики вынуждены приобретать подержанные желтые автомобили из других регионов.

Особенно остро проблема стоит для самозанятых водителей, для которых перекраска личного автомобиля становится финансовым барьером, и они идут в нелегальный сектор.

Тульская область занимает 74-е место в России по обеспеченности такси — 36 машин на 10 тысяч жителей.

Таков анализ Общественного совета (по данным ФГИС «Такси»). Это самый низкий показатель среди всех регионов, где установлены обязательные требования к цвету кузова.

В организации также отмечают, что регион активно развивает туристическую инфраструктуру, а дефицит легальных такси негативно сказывается на транспортной доступности и впечатлениях гостей.

Расширение цветовой гаммы за счёт белого цвета, по мнению экспертов, позволит снизить нагрузку на бизнес и самозанятых, упростить обновление автопарка, повысить число легальных перевозчиков и, как следствие, увеличить налоговые поступления в бюджет области.

Совет просит губернатора поддержать инициативу и дать поручение профильным ведомствам проработать внесение изменений в региональное законодательство.

