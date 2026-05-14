Общая сумма штрафов 34-летней автоледи превысила 200 тысяч рублей. Большинство взысканий — от Госавтоинспекции за превышение скорости.

В отделении судебных приставов по Кимовскому и Куркинскому районам Тульской области в производстве находилось 189 исполнительных дел в отношении женщины 1992 года рождения.

Должница не предпринимала попыток погасить долг, официально нигде не работала, по месту регистрации не проживала, а денежные средства на её банковские счета не поступали. При этом за женщиной был зарегистрирован автомобиль Hyundai Elantra.

В рамках исполнительного производства пристав потребовал предоставить машину для описи и ареста, однако нарушительница проигнорировала требование и не стала выплачивать штрафы. В итоге судебный пристав объявил автомобиль в исполнительный розыск, уведомив об этом и ГИБДД.

Вскоре иномарку остановил экипаж ДПС в Жигулёвске Самарской области. Пристав составил акт описи и ареста, после чего машину изъяли и поместили на спецстоянку.

Если женщина так и не погасит долги, автомобиль выставят на торги, а вырученные средства направят на оплату штрафов.