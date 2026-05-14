Фестиваль «Автострада-2026» объявляет старт регистрации участников. В этом году в рамках мероприятия будут работать несколько площадок:

выставка ретро-автомобилей — в Тульском кремле и у стен Тульского Кремля (ул. Менделеевская);

выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов — на площади Ленина;

площадки для показательных выступлений участников и шоу-программы.

К участию в выставке допускаются ретроавто, мотоциклы и байки, а также — современные машины: тюнингованные — со значительными внешними и/или техническими доработками; культовые — эксклюзивные представители известных марок; авто категории «Трофи» и «Триал» — подготовленные для бездорожья автомобили, мелкосерийные модификации повышенной проходимости, биг-футы; «боевые» транспортные средства любых видов автоспорта и прочие.

Подробные требования к участникам фестиваля можно найти на сайте.

«Автострада» — бесплатный фестиваль как для зрителей, так и для участников. К участию в фестивале допускаются экспонаты по перечисленным критериям. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии на стадии регистрации без указания причины, а также по прибытии — незарегистрированным участникам, не соответствующим концепции фестиваля», — подчеркивают организаторы.