Ежегодно Тульская область участвует во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях. Он проводится по поручению Президента

с 2018 года. За 8 лет в 19 городах Тульской области благодаря победам в конкурсе реализовано 20 проектов. Обновленные общественные пространства созданы в Чекалине, Крапивне, Богородицке, Веневе, Липках, Плавске, Узловой, Алексине, Донском, Кимовске, Щекино, Киреевске, Белеве, Ясногорске, Новомосковске, Ефремове, Новомосковске, Болохово и Советске.

В 2026 году уже началась реализация трёх следующих проектов — победителей Всероссийского конкурса:

проект «Горсад. Императорский маршрут. Благоустройство парка культуры и отдыха в г. Белеве»;

проект «Связь поколений. Благоустройство Детского парка

в г. Суворове»;

в г. Суворове»; «Калейдоскоп. Благоустройство центрального парка

в г. Ясногорске».

Конкурс продолжается, и самое время вновь подавать заявки.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина:

«С 2018 года Тульская область активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Нашей гордостью является то, что все города региона становились победителями этого конкурса. Щекинский район у нас уже четыре раза становится победителем. Здесь в два этапа обновлена центральная площадь и парк в Щекино; в Крапивне фактически мы благоустроили всё историческое поселение и в Советске в прошлом году реализовали проект.

Очень важно, что эти проекты мы делаем с синхронизацией, включающей капитальный ремонт домов и нежилых помещений, которые находятся вокруг этих пространств, благоустройство дворовых территорий, замену инженерных коммуникаций. Такие комплексные проекты перезапускают жизнь в каждом населенном пункте».

Новые проекты стали главной темой обсуждения выездного заседания межведомственной комиссии по контролю и координации реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области. Оно состоялось 13 мая в Советске Щекинского района под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

«Решать вопросы нужно не только в кабинетах. Необходимо выезжать на те объекты, которые были реализованы ранее», — сказал глава региона.

Дмитрию Миляеву были презентованы четыре проекта — для Щекино, Киреевска, Ясногорска и Новомосковска. Их планируется заявить для участия в конкурсе.

Один из проектов — «Возрождение. Благоустройство Старого парка в Щёкино».

«Это будет уже пятая попытка; четыре предыдущие были успешными. В Старом парке в свое время были реализованы две очереди благоустройства, которые охватили площадь и часть парка, который находится за Домом культуры. Но сам Старый парк остался еще не тронут вниманием. Муниципалитету реализовать такой проект за счет собственных сил невозможно. Поэтому мы возлагаем большие надежды на то, что и эта наша заявка будет поддержана и мы получим федеральный грант. Это колоссальная поддержка, и конечно же, здесь без этой помощи мы не справимся», — рассказал глава администрации района Александр Гамбург.

В рамках концепции благоустройства пространство парка будет разделено на функциональные зоны. Они будут тематически связаны и с произведениями Льва Толстого, и с шахматной игрой Анатолия Карпова.

«Важной частью проекта является тематический арт-объект „Филипок-щекастик“, созданный по мотивам произведений Льва Толстого „Филипок“. Он отсылает к одной из версий происхождения названия города Щекино — от слова „щека“», — отметил Гамбург.

Дмитрий Миляев спросил о том, не приведёт ли массовая вырубка деревьев к негативным последствиям. Однако Александр Гамбург заверил, что после обновления парка зелёных насаждений станет не меньше, а даже больше.

Губернатор поручил интегрировать благоустройство парка в Щекино в план подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого в 2028 году. Глава региона подчеркнул, что общая концепция Старого парка отражает ключевую цель — сделать Тульскую область территорией семейного счастья.

О концепции благоустройства городского парка культуры и отдыха в Киреевске рассказал глава администрации района Владислав Галкин:

«Главная идея — создать современную набережную на берегу реки Олень, сделав парк ещё более уютным и интересным для жителей. Парк — любимое место отдыха горожан. Берег реки — визитная карточка города и самое популярное место для прогулок и встреч.

В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке будет благоустроена небольшая зона отдыха. Жители давно мечтали о благоустроенной набережной, ведь это одно из самых любимых прогулочных мест в городе».

На данный момент территория для будущей набережной уже подготовлена: берег реки Олень расчищен и выровнен.

Жители Киреевска активно участвовали в создании проекта и предлагали свои идеи. Например, по их пожеланиям на набережной сделают ботанический сад и аллею краеведа. Еще одной изюминкой проекта станет его символ — олененок-проводник.

В Новомосковске планируют преобразить Детский городской парк имени Дмитрия Оники. О проекте рассказал врио главы администрации Новомосковска Олег Соловьев.

Главными достопримечательностями общественного пространства останутся исток реки Дон, скульптурная композиция «Шат и Дон» у входа и Детская железная дорога. При благоустройстве сделают упор на озеленение и создание комфортной среды для семейного отдыха. В планах — оборудовать точки общепита, обновить входную группу и сам исток Дона, установить навигационные указатели и новые аллеи.

По просьбам жителей в парке появится модульный туалет с комнатой матери и ребёнка. Информационные стенды будут знакомить гостей с историей города и самого парка.

«Нам удалось найти оптимальные решения, которые сохраняют природную уникальность территории и придают ей современный облик. Всё это — в рамках концепции „Территория семейного счастья“», — отметил Соловьёв.

Второй этап благоустройства затронет игровую зону: её приведут к современным стандартам безопасности и установят новые детские площадки.

По словам Натальи Аникиной, ключевой задачей при разработке концепции было уменьшение «визуального шума», сохранение существующих пешеходных дорожек и создание новых. Губернатор поручил разработать дорожную карту по дальнейшему благоустройству парка.

«Калейдоскоп» — проект благоустройства Центрального парка в Ясногорске, который расположен рядом с уже обновленным пространством по Всероссийскому конкурсу «Луч развития». В этом году на конкурс отправится второй этап благоустройства Центрального парка — он затронет активную и многофункциональную зоны, а также лыжероллерную трассу. Концепция предусматривает входную группу, ротонду, памп-трек, лыжероллерную трассу, площадку для выгула собак, сцену для проведения мероприятий, подсветку в виде узора калейдоскопа, которая украсит Дом культуры.

Наталья Аникина обратила внимание на то, что проект второго этапа благоустройства Центрального парка — финальный этап преображения центра Ясногорска. Уже обновлена центральная площадь и прилегающие участки, в этом году будет реализован первый этап благоустройства парка — работы уже начаты.

Комиссия приняла решение допустить на Всероссийский конкурс все четыре проекта. Заявки будут поданы до 1 июня. Итоги конкурса будут подведены не позднее 1 сентября.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши проекты продолжали побеждать во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. У нас сегодня достаточно большой опыт, особенно в той части, где проекты являются логическим продолжением того, что было реализовано в предыдущие годы. Очень важно продолжать общаться с жителями, чтобы получать результат, который они ждут», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Также губернатор обратился к архитекторам с просьбой помочь разработать современные концепции спортивных зон для любителей самокатного спорта и скейтбординга.

«У нас как таковых площадок таких нет. Здесь можно посмотреть мировой опыт, Москву, другие города. Я сейчас говорю про открытые площадки. Он должен находиться в максимально доступном для людей месте. Но в данном случае меня интересует не столько помещение объекта в окружающую среду, сколько его внешний облик. Пофантазируйте на эту тему.

Наверное, там не будет чудес с точки зрения оборудования — все довольно стандартно. Но тем не менее нужно сделать площадки разнообразными, чтобы ребята могли и любительски заниматься, а может быть, даже состязаться в чем-то. Хотелось, чтобы… ух ты, блин!» — добавил глава региона.