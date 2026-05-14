Мировой судья возложил ответственность на муниципалитет как на собственника дороги.

8 марта 2026 года женщина двигалась на своем «Форд Фокус» по улице Октябрьской в Донском. Внезапно автомобиль влетел в залитую талой водой яму.

Прибывшие на место инспекторы ГАИ замерили выбоину: она оказалась гигантской — более трех метров в длину, двух в ширину и глубиной сантиметров тридцать.

В результате ДТП вышли из строя оба правых колеса. Ремонт обошелся владелице в 17 560 рублей.

Мировой судья судебного участка № 12, рассмотрев дело, возложил ответственность на муниципалитет как собственника дороги. Суд постановил взыскать с администрации не только сумму ущерба, но и госпошлину в 4000 рублей. Пока решение не вступило в законную силу, у ответчика есть время на апелляцию.