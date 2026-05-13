Сегодня к нему присоединился актёр тульского ТЮЗа Максим Ларичев.

В Тульской области продолжается музыкальный марафон «Звучит Победа», старт которому дал губернатор Дмитрий Миляев, исполнив песню «Тёмная ночь».

Актер Тульского ТЮЗа Максим Ларичев под гитару исполнил песню «Эх, дороги» – одно из самых пронзительных произведений военных лет.

Напомним, в рамках марафона команда тульского «Народного фронта» исполнила песню «Десятый наш десантный батальон», актриса Тульского государственного театра кукол Юлия Бороздина спела «Казаки в Берлине», а глава Новомосковска Алексей Платонов – легендарную «Катюшу».